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Haliliye'de cadde ve sokaklar yıkandı

Haliliye’de temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte edildi.

Haliliye'de temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte edildi.


Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü salgınla mücadele kapsamında başlattığı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını belirlenen periyodlarda tekrarlıyor. Halk sağlığı için seferber olan ekipler son olarak Ahmet Yesevi ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

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