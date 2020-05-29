İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'de camiler ibadete hazır

Haliliye’de korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin açılmasının öncesinde ilçede bulunan cami ve diğer ibadethanelerin halılarını yıkanarak, cami içleri ve bahçeleri köpüklü su ile dezenfekte edildi.

Haliliye'de korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin açılmasının öncesinde ilçede bulunan cami ve diğer ibadethanelerin halılarını yıkanarak, cami içleri ve bahçeleri köpüklü su ile dezenfekte edildi.


Haliliye Belediyesi yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan ibadethanelerin yıkıma ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.


Salgın dolayısıyla yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin bugün itibarıyla tekrardan ibadete açılacak. Haliliye Belediyesi vatandaşların rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için ilçe bulunan tüm camilerin halılarını yıkadı. Ekipler yıkanan halıların döşenmesinin ardından ibadethane içlerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.