Haliliye'de çiçekler toprakla buluşuyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye kazandırılan yeni parklar ile yeşil alan miktarını arttıran ekipler, mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarını ara vermeden devam ettiriyor. Yapılan peyzaj çalışmaları ile çiçekler, yaşam alanına dönüştürülen park ve bahçelerde toprakla buluşturuluyor. Bu çerçevede kimlikli parklar ile çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fıstık Parkında yürüttüğü hummalı çalışma ile estetik görüntü kazandırıyor. Yemyeşil bir Haliliye için Fıstık Parkından başlayan çalışmaların, kısa sürede tüm parklarda tamamlanması hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından periyodik olarak çiçek ekimleri sürerken, ilçeye kazandırılan yeni parklar için de çalışmalar devam ediyor.