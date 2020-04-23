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Haliliye'de çocuklara bayrak dağıtıldı

Haliliye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutlayan çocuklara bayrak dağıttı.

Haliliye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayan çocuklara bayrak dağıttı.


Haliliye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını evde gerçekleştirecek olan çocukların Beyaz Masa iletişim hattı üzerinden bayrak taleplerini değerlendiren belediye ekipleri, çocukların adreslerine giderek bayrak hediye etti. Bayraklarla birlikte belediye 23 Nisan akşamı saat 21.00'da balkonlardan okunacak olan İstiklal Marşı'nı da hatırlattı.

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