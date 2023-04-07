Haliliye'de çocuklara trafik bilincini aşılanıyor

Haliliye Belediyesi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda minik öğrencilere trafik bilinci aşılıyor. Trafikte uyulması gereken kuralların anlatıldığı eğitimde minikler, trafik pistinde akülü araçlarla öğrendiklerini uyguluyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor. Öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralların anlatıldığı eğitimde, trafik ışık ve levhaları da tanıtılıyor. Yayaların uyması gereken kuralların da tek tek anlatıldığı eğitimlerde, yaya ve üst geçitlerin önemine de vurgu yapılıyor. Teorik eğitimlerin ardından minik öğrenciler, trafik pistinde akülü araçlarla öğrendikleri bilgileri uyguluyor. Eğitimlerin ardından çocuklara boyama kalemleri, boyama kitabı ve düdük hediye edildi.

Öte yandan, program dahilinde düzenlenen eğitimlerle çocuklara trafik bilincinin aşılanması hedefleniyor.