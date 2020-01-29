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Haliliye'de çok amaçlı kültür tesisi hizmete sunuldu

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelere, çok amaçlı kültür ve sosyal tesislerin halı serim işlemini gerçekleştirerek, vatandaşların hizmetine sundu.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda sosyal yardım işleri müdürlüğü, gelen taleplerin tespitine göre ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını yürüten ekipler, Susuz ve Perşembe kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür ve sosyal tesislerin halı serim işlemini gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca Süleymaniye Mahallesinde bulunan İhlasiye taziye evinin halı serim işlemini yaparak vatandaşların kullanımına sundu.


Sunulan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

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