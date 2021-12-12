Haliliye'de çölyaklılara glütensiz ekmek desteği

Haliliye Belediyesi, kent genelinde yaşayan yaklaşık 2 bin çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastasına yönelik ücretsiz glutensiz ekmek desteğini devam ettirirken, hizmetten yararlanan vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetlerini “Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çölyak ve PKU hastalarının da yanında olmaya devam ediyor. Sırrın Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında bulunan Haliliye Belediyesi Glutensiz Ekmek Fırınına kayıt yaptıranlar, kendilerine verilen kartla aylık 30 adet ekmeğini ücretsiz olarak teslim alıyor. Hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu fırından yararlanan vatandaşlar, kendilerine sağlanan glutensiz destekten dolayı Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Haliliye'de ikamet eden çölyak ve PKU hastalarına periyodik olarak gıda paketi dağıtımlarına ise devam ediyor.