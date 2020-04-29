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Haliliye'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, geceli gündüzlü çalışmaya devam ediyor. Ekipler son olarak, Ertuğrul Gazi ve Kamberiye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.


Öte yandan ekipler ilçede kurulan semt pazarlarının dağılması ile birlikte pazar yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

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