Haliliye'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Haliliye'de korona virüs tedbirleri kapsamında mahalleler köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildi.

Haliliye Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalleleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte çalışmaları yaptı. Belediye ekipleri, ilçenin Sultan Fatih Mahallesi ile Hızmalı Mahallesinde sokakları yıkayarak dezenfekte çalışmaları yaptı.

Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının dönüşümlü devam ettiğini belirterek, rutin temizlik çalışmalarının da ilçe genelinde sürdürüldüğünü bildirdi.