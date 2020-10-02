Haliliye'de dezenfekte çalışmaları

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren belediye ekipleri, İpekyol ve Ahmet Erseven mahallerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.

Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ilçede dönüşümlü olarak devam ettiğini, bununla birlikte rutin temizlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.