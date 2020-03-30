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Haliliye'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmaları merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan her geçen gün etki alanını genişleten ölümcül korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında merkez ve kırsal bölgelerde çalışmaları devam ediyor. Ekipler, merkezde Ertuğrul Gazi kırsalda da Şenocak, Kesme ve Dalbaşı mahallelerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Öte yandan salgınından korunma tedbirlerini en yüksek seviyeye çıkaran Haliliye Belediyesi mücadeleye bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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