Haliliye'de doğalgaz çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Konuklu Mahallesi'ne çekilecek olan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yürütülen çalışmalarla cazibe merkezi haline gelen Konuklu Mahallesi'nde temaslarda bulundu. Mahallede uzun bir süredir vatandaşların talebi olan doğalgaz hattının çekilmesi Canpolat'ın girişimleri ile sonuç verdi. Doğalgaz firması bölgede çalışmalara başladı. Canpolat ve beraberindeki teknik heyet, Konuklu'daki doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, Haliliye Belediyesi'nin vatandaşlara hizmet etmek için var gücü ile çalıştığını belirterek, “İlçemizin Konuklu Mahallesi'ndeyiz. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz, çevre koruma ve kontrol müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz hummalı bir şekilde onlarda burada çalışmalarını yürütüyor. Bir taraftan yeni yollar açıyoruz, bir taraftan stabilize yollarını dolduruyoruz. Aynı zamanda burası hızlı bir şekilde gelişiyor. Burada seçim öncesi ve seçim sonrası ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın bizden talepleri buraya doğalgazın getirilip yaygınlaştırılması ile ilgiliydi. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak özel firma ile görüşmelerimizi tamamladık. Vatandaşlarımızdan ön talep formlarını rica edip topladık. Vatandaşlarımız da ön talep formlarını doldurdular ve bu başvurular da belli bir seviyeye ulaştı. Firma ise buraya doğalgaz döşeme çalışmalarına başladı. Şuanda ana arteri çekiyorlar. Bu Konuklu Mahallesi için bir milattır. Gelişen Türkiye'de, gelişen Haliliye'de daha müreffeh bir ortamda yaşayabilmek adına doğalgaz nimetinden de inşallah Konuklu halkımız faydalanacaktır” ifadelerini kullandı.