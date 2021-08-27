Haliliye'de ekmek israfı önleniyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayat ekmek toplama çalışmalarını günlük olarak gerçekleştiriyor. Ekmek nimettir, yeri çöp değildir sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde bulunan 500 bayat ekmek kutusunda günlük ortalama 500 kilogram ekmek toplanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanan ekmekler, sokak hayvanlarına verilmek üzere barınağa teslim ediliyor.

Aylık ortalama 15 ton bayat ekmeğin israfını önleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayat ekmek kutularının sayılarını arttırmak amacıyla da çalışmalarını devam ettiriyor.