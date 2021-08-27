İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haliliye'de ekmek israfı önleniyor

Haliliye Belediyesi, “Ekmek nimettir, yeri çöp değildir” sloganıyla yürüttüğü bayat ekmek toplama çalışmalarıyla aylık ortalama 15 ton ekmeği toplayarak, israfın önüne geçiyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayat ekmek toplama çalışmalarını günlük olarak gerçekleştiriyor. Ekmek nimettir, yeri çöp değildir sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde bulunan 500 bayat ekmek kutusunda günlük ortalama 500 kilogram ekmek toplanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanan ekmekler, sokak hayvanlarına verilmek üzere barınağa teslim ediliyor.


Aylık ortalama 15 ton bayat ekmeğin israfını önleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayat ekmek kutularının sayılarını arttırmak amacıyla da çalışmalarını devam ettiriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.