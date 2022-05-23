Haliliye'de eksikler gideriliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe kırsalında ziyaretlerini devam ettiriyor. Bulduğu ilk fırsatta kırsal mahallelere çıkarma yapan Başkan Mehmet Canpolat'ın son durağı kırsal Kaynaklı Mahallesi oldu. Burada, beraberindekilerle mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Mehmet Canpolat, yapılan çalışmalarla ilgili bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Mehmet Canpolat, daha sonra Kaynaklı Kırsal Mahallesinde inşa edilecek olan caminin temel atma programına katıldı. Haliliye'nin merkez ve kırsaldaki çalışmalarla güzelleştiğini ve çalışmalara devam ettiklerini belirten Canpolat, “Bir taraftan sosyal projeler, bir taraftan hem ilim hem de bilim manasında bilinçli nesil, imanlı nesil yetiştirmek adına Haliliye'mizdeki eksikleri gidermeye devam ediyoruz. Haliliye'mizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir taraftan merkezdeki çalışmalar, bir taraftan kırsaldaki çalışmalar. Kaynaklı'da çok eski bir camimiz vardı. İnşallah o medreseye çevrilecek. Buradaki değerli muhtarlarım, değerli hazirunla hep birlikte bizim de vereceğimiz desteklerle yeni bir caminin temelini attık. Bu manada katkı sunan değerli Kaynaklı ahalisine, muhtarına, bölge muhtarlarına, meclis üyelerimize, seydalarımıza ve Haliliye İlçe Müftüsüne teşekkür ediyoruz. Camimiz, Kaynaklı Mahallemize ve bölgemize hayırlı olsun diyorum” dedi.

Haliliye İlçe Müftüsü Abdülhakim Öz, Kaynaklı Mahalle Muhtarı Samet Turan ve mahalle sakinleri ise desteklerinden ötürü Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Kaynaklı Mahallesinde atılan caminin temeli sonrası çalışmaları inceleyen Başkan Mehmet Canpolat, daha sonra bölgeden ayrıldı.