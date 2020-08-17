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Haliliye'de evde bakım hizmeti sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçede bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler, korona virüs salgınından korunma tedbirlerini de dikkate alarak günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor. Ekipler, evlerde titiz bir temizlik çalışması yürüterek evleri tertemiz bir şekilde ailelere teslim ediyor.


Evde Bakım Hizmetinden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekiplerine teşekkür ederken, dualarını da eksik etmiyor.

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