Haliliye'de “Farkındalık” eğitimi

Bilgi İşlem Müdürlüğü, dijital belediyecilik çalışmaları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hizmet içi eğitim düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Göbeklitepe Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime katılan personellere yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgiler verildi. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ve istisnai durumların içeriklerine yönelik düzenlenen eğitim 2 gün boyunca devam etti. Alanında uzman eğitmenler tarafından üç bölümde düzenlenen eğitimde, personeller de merak ettiği konularda bilgiler aldı.

Eğitime personellerin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal ile birim müdürleri de katıldı.