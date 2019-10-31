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Haliliye'de fırınlar denetlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri, merkez mahallelerde pide fırınlarında hijyen ve baca denetimleri yaptı.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda zabıta müdürlüğü, pide fırınlarına yönelik yürüttüğü denetimlerini program dahilinde mahalle mahalle devam ettiriyor. Hem hava kirliliğinin oluşumunu engellemek hem de vatandaşların sağlıklı gıdalar tüketmesini amaçlayan zabıta ekipleri, pide fırınlarda hijyen, ruhsat gramaj ve baca denetimleri gerçekleştirdi.


Ekipler, baca tertibatı yeterli olmayan ve kurallara uymayan iş yerlerine yönelik tutanak tutarak, cezai işlem uygulanmasını sağladı. Bazı işyerlerinin de mühürleme işlemi, zabıta tarafından sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.


Zabıta ekipleri, ilçede sorumluluk sahalarında olan tüm bölgelerde denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

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