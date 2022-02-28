Haliliye'de gençler 1071 Malazgirt filmine götürülüyor

Haliliye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere sinema etkinliği düzenleniyor. Her alanda gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla ortaokul ve lise öğrencileri, tarihi bilgilerinin artırılması ve geçmişlerini öğrenmeleri için 1071 Malazgirt filminin gösterimine götürülüyor. Gençlere tarih bilincinin aşılanması amacıyla düzenlenen sinema etkinliği ile 1071 Malazgirt filmini izleme fırsatı bulan öğrenciler büyük heyecan yaşıyor.

İlk kez filmi izleme fırsatı bulduklarını kaydeden öğrenciler, okulda aldıkları eğitimin yanı sıra 1071 Malazgirt filmi ile tarihi bilgilerinin pekiştiğini ifade ederek, her zaman gençlerin yanında olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Haliliye'deki ortaokul ve lisede eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik ile 3 bin 800 öğrencinin 1071 Malazgirt filmine götürülmesi hedefleniyor.