Haliliye'de gençler deneme sınavları ile üniversiteye hazırlanıyor

Sınavlar ile eksik konularını tamamlayan öğrenciler, sunulan bu imkan dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Gençliğe önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla öğrencilerin geleceğe emin adımlarla hazırlanması için Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen TYT Deneme Sınavları devam ediyor. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından üniversite sınavlarına hazırlanmak için Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ile Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi kütüphanesine kayıtlı öğrencilere ücretsiz deneme sınavları yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yapılan deneme sınavında öğrenciler kendilerini ölçme şansı yakalıyor. Periyodik olarak yapılan Alan Yeterlilik Deneme Sınavı (AYT) yaklaşık 150 öğrencinin katılımıyla Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde düzenlendi. Merkeze kayıtlı öğrencilerin kendilerini ölçtüğü sınavda heyecanlarını da yenen gençler, eksik konularını da böylelikle tamamlıyor.

Düzenli olarak yapılan deneme sınavları ile üniversiteye ve hayallerine emin adımlarla hazırlandıklarını ifade eden öğrenciler ise kendilerine sunulan imkan dolayısıyla Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise deneme sınavlarının her ay düzenli olarak yapıldığı ve Haliliye Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde kayıtların devam ettiği kaydedildi.