Haliliye'de gençler geleceğe hazırlanıyor

Gençliğe önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla öğrenciler geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, üniversiteye hazırlanan gençlerin adresi oluyor. Burada sunulan imkanlarla sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma fırsatı bulan öğrenciler, soru çözümleriyle de eksik konularını tamamlıyor. Haftanın 6 günü hizmet veren kütüphane ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençler, ücretsiz deneme sınavlarıyla da kendilerini ölçme şansı yakalıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından periyodik aralıklarla düzenli olarak yapılan Alan Yeterlilik Deneme Sınavı (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenciler sınav heyecanlarını da yeniyor.

Haliliye Belediyesinin sunduğu imkanlar ile üniversite hedeflerine hazırlandıklarını ifade eden gençler ise Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde kayıtların devam ettiği belirtildi.