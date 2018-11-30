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Haliliye'de gençler kütüphanelerde sınava hazırlanıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından gençlerin eğitimine katkı sunmak amacıyla hizmete sunulan kütüphaneler, 2 bin öğrenciye hizmet veriyor.


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla hizmete sunulan Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi ile Sırrın Eğitim ve Gençlik Merkezi, gençlerin geleceklerine ulaşma imkanı buldukları adresler oldu. Gençlerin sessiz ortamlarda hazırlandıkları sınavlar için ders çalışmaları, kitap okumaları ve ödevlerini yapmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan kütüphaneler, günlük yaklaşık 250 kişiye hizmet veriyor. Kütüphanelerde ders çalışan gençler, kütüphanelerde yer alan dokümanlardan da faydalanıyor. Şuanda 2 bin 216 kişinin kayıt yaptırdığı kütüphanelere gelen öğrencilerin sayısı her geçen günde artıyor.


Kütüphanelerden faydalanan gençler, kendilerine sağlanan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.


Öte yandan okuma etkinliklerine katkı sağlamak amacıyla Masal Saati ve Annemle Okuyorum programları yaptı.

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