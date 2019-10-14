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Haliliye'de gençler sınava hazırlık kurslarında çalışıyor

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanacak olan mezun öğrencilere yönelik tüm branşlarda, alanında uzman öğretmenler tarafından kurslar veriliyor.

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanacak olan mezun öğrencilere yönelik tüm branşlarda, alanında uzman öğretmenler tarafından kurslar veriliyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda gençlerin eğitimine yönelik çalışma yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sınavlara hazırlanan gençlere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamada Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanacak olan mezun öğrencilere yönelik tüm branşlarda, alanında uzman öğretmenler tarafından kurslar veriliyor. TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri veriliyor.


Müdürlük tarafından oluşturulan programa göre 350 öğrenci açılan kurslarla üniversiteye hazırlanıyor. Kursta, eğitimler hafta içi sabah saat 09.00'da başlayıp akşam saat 18.00'da sona eriyor.

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