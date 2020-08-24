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Haliliye'de Gıda Market hizmeti devam ediyor

Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılanması için hayata geçirdiği gıda marketi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.


Sosyal belediyecilik ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar Gıda Market'ine gelerek alışverişlerini yapıyor. Kartlara yüklenen puanlar ise ailelerin gelir durumlarına göre belirleniyor.


Alışveriş için markete gelen vatandaşlar salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler göz önünde bulundurularak içeri alınıyor. Maske ve sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yüksek seviyede tutulduğu Sosyal Yardım tesislerinde yoğunluğun oluşmaması için öncesinden ihtiyaç sahiplerine gün ve saat bilgisi veriliyor.

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