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Haliliye'de gıda ürünleri denetlendi

Haliliye’de halk sağlığını korumaya yönelik olarak semt pazarları, fırınlar, tatlıcılar, pastaneler ve gıda marketleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Haliliye'de halk sağlığını korumaya yönelik olarak semt pazarları, fırınlar, tatlıcılar, pastaneler ve gıda marketleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi.


Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Pide fırını, bakkal, gıda marketleri, semt pazarları, tatlıcılar, pastane ve imalathaneleri denetleyen ekipler, halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Semt pazarlarında yapılan denetimlerde ekipler korona virüs salgını ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşların ateşlerini ölçerek, maske dağıttı. Pazar yerlerine gelen vatandaşlar ayrıca ekipler tarafından girişe konulan dezenfektanlardan da ellerini dezenfekte etti.


Fırın ve pastanelerde hijyen ve gramaj denemi yapan ekipler, gıda marketlerinde de ürünlerin son kullanım tarihleri ve fiyatlarını denetledi.


Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, salgınla mücadele kapsamında da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılarını yeniledi.

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