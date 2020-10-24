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Haliliye'de giyim kumbaraları kuruldu

Haliliye’de belirli adreslere giyim kumbaraları kurularak, toplanan malzemeleri yıkanıp onarıldıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Haliliye'de belirli adreslere giyim kumbaraları kurularak, toplanan malzemeleri yıkanıp onarıldıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.


Haliliye Belediyesi, ilçede başlattığı ‘giyim kumbarası' uygulaması başlattı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunmak amacıyla Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü ilçenin muhtelif birçok noktasına giyim kumbarası yerleştirmeye devam ediyor. Ekipler, ilk etapta 60 adet giyim kumbarası yerleştirdi.


Ekiplerce yerleştirilen kumbaralara, ayakkabı, çanta, kazak, tişört, oyuncak, mont, battaniye ve spor malzemeleri atılabilecek. Kumbaraların üzerinde yazılan uyarı da ise vatandaşlardan kutulara yanıcı madde, ıslak kıyafet, pet şişe, cam şişe, kağıt karton, pil ve çöp atılmaması istenmektedir.


Kirli görüntülerin oluşmasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulama ile toplanan giyim malzemeleri Haliliye Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü kontrolünde toplanarak yıkama ve onarım işlemlerinin ardından talebe göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

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