Haliliye'de haftasonu spor şöleni yaşanacak

Hafta sonu Haliliye'ye spor şöleni yaşatacak olan Haliliye Belediyespor, karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Türkiye Voleybol 1. Ligi 9'uncu Haftasında Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, 24 Kasım 2018 Cumartesi saat 14.00'de 11 Nisan Spor Salonunda Bingöl ekibi Solhan Sporu konuk edecek. Akif Gürgen'in baş antrenörlüğünde Haliliye Belediyespor, maç öncesi çalışmalarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Haliliye ekibi, Solhan'ı mağlup ederek, 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor.

Türkiye Basketbol 2. Ligi 5'inci haftasında ise Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, 25 Kasım 2018 Pazar günü saat 16.00'da 11 Nisan Spor Salonunda İstanbul ekibi UPS Spor ile karşılaşacak. Maç öncesi çalışmalarını devam ettiren Atilla Keskin'in antrenörlüğündeki Haliliye Belediyespor, bu karşılaşmadan mutlak galibiyet almayı hedefliyor.