Haliliye'de halk sağlığı için maske dağıtımı sürüyor

Haliliye Belediyesi, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde korona virüs salgınından korunma tedbirleri arasında yer alan maskeleri ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Ekipler ilçenin üç farklı yerine kurduğu stantlarda vatandaşlara maske dağıtımını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, yeni tür korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren başlattığı mücadeleyi aksatmadan sürdürüyor. Vakaların azalma göstermesi ile birlikte 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci içerinde maske sosyal mesafe ve hijyen önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi salgının görüldüğü ilk günden beri başlattığı ücretsiz maske dağıtımını aralıksız sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler Atatürk Bulvarı Emniyet Caddesi ve Şehitlik Kavşağında kurdukları stantlarla vatandaşlara maske dağıtmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü vatandaşların salgından korunmaları için belediye bünyesinde üretilen maskelerin halka ulaştırılması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.