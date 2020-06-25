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Haliliye'de halka hizmet sürüyor

Haliliye’de Eyyüp Cenap Gülpınar Devteşti Spor ve Yaşam Merkezi belediye bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Haliliye'de Eyyüp Cenap Gülpınar Devteşti Spor ve Yaşam Merkezi belediye bünyesinde hizmet vermeye başladı.


Haliliye Belediyesi Eyyüp Cenap Gülpınar Devteşti Spor ve Yaşam Merkezi belediye bünyesinde hizmet vermeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda hizmete başlayan Spor ve Yaşam Merkezi, içinde engelli çocuk havuzu, spor salonu, yarım olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, salon sporları alanları, meclis salonu, Haliliye Belediyespor kulübü tesisi ve yaşam merkezi barındırıyor. Kapalı spor salonundan yüzme havuzuna kadar her tür branşa hitap eden olan kompleks Haliliyeli spor severlerin hizmetinde olmaya devam edecek.

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