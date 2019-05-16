Haliliye'de haşerelerle mücadele çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, vatandaşların sinek ve haşereden doğan rahatsızlığı yaşamaması için ilçe genelindeki çalışmalarını, filosunu genişleterek gece ve gündüz vardiyaları ile devam ettiriyor. Sinek ve haşerenin yaşam alanı olan rögar, çöp konteyneri, dere yatakları, ahırlar, su birikintileri ile apartman bahçelerinde dumanlama, sırt pompası, holder, ULV ve mist blower gibi araçlar ile ilaçlama yapan ekipler, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden çalışmalarını hummalı şekilde yürütüyor.

Yürütülen çalışmaları genişleterek devam ettirdiklerini belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyemizin İlaçlama Birimi ekipleri, ilçemiz genelinde haşere ve sinekle yoğun bir mücadele ediyorlar. Bu bağlamda biz, 28 araçlık filomuz ile Devteşti, Ahmet Yesevi, Bağlarbaşı, Süleymaniye ve Yavuz Selim mahallelerimizde ve diğer tüm mahallelerimizde, bugün itibari ile akşam saat 18.00'de gece saat 01.00'e kadar ilaçlama çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kulandı.

Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına da, mahallelerinde yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden de yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından sinek ve haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmaların yapıldığı bildirildi.