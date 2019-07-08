Haliliye'de haşereyle mücadele operasyonu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla, ilçe genelinde haşereyle mücadele sürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde haşereyle mücadele devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını kırsal ve merkez mahallelerde program dahilinde sürdürüyor. Ekipler, vatandaşlardan gelen taleplerin yanında çalışmaları dahilinde sinek ve haşere ile mücadele için apartman giriş ve bahçelerinde özel çalışmalar yapıyor. İlaçlama çalışmalarının ardından ekipler, apartman girişlerine bilgilendirme amaçlı etiket yapıştırıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmaların yapıldığı bildirildi.