Haliliye'de haşereyle mücadele sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, ilçe genelindeki haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında sinek ve haşerelerin oluşturacağı rahatsızlıkların önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, gün içinde dere yatakları, çöp konteynerleri, su birikintileri, ahırlar ve ağaçlık alanlarda çalışmalarını yürütüyor. İlaçlama birimi, havaların ısınması ile birlikte çalışma araçlarıyla gece mesaisine başladı. 15 araç ve 30 personel ile gündüz ve gece vardiyası olmak üzere 2 farklı mesai yapan ekipler, mücadele çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından sinek ve haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmaların yapıldığı bildirildi.