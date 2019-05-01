Haliliye'de haşereyle mücadele sürüyor

Haliliye Belediye BaşkanI Mehmet Canpolat'ın talimatları ile çalışmalarını sürdüren ilaçlama birimi yaklaşan Ramazan Ayı'nda vatandaşların rahat ve sağlıklı ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmelerini hedefliyor. Kış ayları boyunca lavra mücadelesini sürdüren ekipler havaların ısınması ile birlikte haşere ve uçkun mücadelesi veriyor.

Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, vatandaşların sinek ve haşereden doğan rahatsızlığı yaşamaması için ilçe genelindeki çalışmalarını gece ve gündüz vardiyalarıyla devam ettiriyor. Sinek ve haşereyle mücadelede çalışmalarını farklı metotlarla yürüten İlaçlama Birimi, Dumanlama ve sırt pompası ile ULV ve mist blower ile ilaçlama çalışması yapıyor. Elektrikli bisikletlerle çalışmalarını yürüten ilaçlama timi, rögar, çöp konteyneri, su birikintileri ile apartman bahçelerinde ilaçlama yapıyor. Sinek ve haşerelerin yoğun olarak bulunduğu dere yatakları, ahırlar ve ağaçlık alanlarda da çalışmalarını sıklaştıran ekipler ilçe geneli ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.