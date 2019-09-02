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Haliliye'de haşereyle mücadele sürüyor

Haliliye Belediyesi, haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. İlçede haşere ile mücadele için konunun uzmanları tarafından verilen eğitimlerin ardından oluşturulan ekipler, gerek merkezde gerekse de kırsal mahallelerde haşere ile mücadeleyi sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde sinek ve haşere ile mücadele kapsamında apartman bahçeleri ile girişlerine yapılan ilaçlamanın yanı sıra apartman girişlerine bilgilendirme amaçlı etiket yapıştırıyor.


Temizlik işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmaların yapıldığı belirtildi.

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