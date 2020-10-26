Haliliye'de hijyen çalışmaları

Haliliye Belediyesi, ilçe temizliği ve salgınla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Yesevi ve Selahaddin Eyyübi mahallerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.

Korona virüs salgını birlikte başlayan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmaları vatandaşların takdirini toplamaya devam ederken, Selahaddin Eyyübi Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan, “Haliliye Belediyesi salgın kapsamında mahallemizin cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Bu hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.