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Haliliye'de hijyen çalışmaları

Haliliye Belediyesi, güçlendirdiği araç filosu ile ilçe genelinde hijyen çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi, ilçe temizliği ve korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı, Mimar Sinan ve Kamberiye mahallerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti. Ayrıca ekipler, temizlik çalışması başlattıkları mahallelerde dar sokakları mobil araçlar ve temizlik personeli desteği ile tertemiz yıkayarak dezenfekte ediyor.


Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ilçede dönüşümlü olarak devam ettiğini, bununla birlikte rutin temizlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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