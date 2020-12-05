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Haliliye'de hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları

Haliliye Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Pandemi tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21:00'den pazartesi günü saat 05:00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlarken, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de, kısıtlamayla boşalan cadde ve sokaklarda çalışmalarını devam ettiriyor. Özel giyimli temizlik ekipleri, vatandaşların hafta içi yoğun bulundukları bölgeleri köpüklü suyla yıkayıp, dezenfeksiyon araçlarıyla da dezenfekte çalışmaları yapıyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede arttırarak sürdürülen hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları, hafta içi her günde planlanan program dahilinde mahalle mahalle devam ediyor.

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