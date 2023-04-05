Haliliye'de iftar ve sahur vaktinde denetimler sürüyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Ramazan ayının gelmesiyle denetimlerini özellikle iftar öncesi ve sonrası ile sahur vaktinde yoğunlaştıran zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

4 Bölge ve Gece Amirliğindeki ekipler tarafından gece ve gündüz vardiyalarında yürütülen denetimlerle, başta gıda satışı yapan işletmeler olmak üzere işyerleri tek tek denetleniyor. Vatandaşların sağlığını korumak için yapılan denetimler kentin işlek noktalarında artırılırken, Bahçelievler bölgesindeki restoran ve lokantalar denetlendi. Başta işletmelerin mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, işletmelere gıda ürünlerini açıkta korunmaması için uyarılarda bulundu. Gıda ürünlerinin saklama kurallarına uyulması gerektiğini belirten zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını tehdit edecek şekilde ürünleri saklayan ve hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edilen işletmelere yönelik gerekli işlemleri uyguladı.

İftar sonrası ise kafeleri denetleyen ekipler, canlı müzik izni bulunan işletmelere kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Ses ve canlı müziğin sonlandırılması gereken saati belirten ekipler, mutfakları da denetledi. Yapılan denetim esnasında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayan ekipler, vatandaşların huzuru için kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.