Haliliye'de iki halı sahanın daha ilk kazması vuruldu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmek için her alanda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda seçim öncesi vaatleri arasında olan bölgesel semt sahaları projesi hayata geçiyor. 6 farklı merkezi bölgede yapılacak olan halı saha çalışmalarını denetleyen Canpolat, son olarak Zeytin Dalı Kampüsü bölgesindeki çalışmaları denetleyerek yetkililerden bilgiler aldı. İncelemelerde Canpolat'a, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar eşlik etti. Çalışma sahasında açıklamalarda bulunan Canpolat, “Zeytin Dalı Kampüsü'ndeyiz. Burası okullar bölgesi. Birçok öğrencimiz bulunuyor. Bölgede incelemelerde bulunurken öğrencilerimizin ve okul idarelerinin bizlerden halı saha talepleri oldu. Bizler bu okulların tam orta noktasında bulunan alanı Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol çerçevesi içeresinde tahsisini aldık. Bugün de belirlenen alana halı saha yapımı için ilk kazmayı vuruyoruz. Sahamız bütün öğrencilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İlçe merkezindeki incelemelerin ardından akşam saatlerinde kırsal Uluhan Mahallesi'ne geçen Canpolat, burada da yapılacak olan halı saha alanında incelemelerde bulundu. Konu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Canpolat, burada yaptığı açıklamada, “Seçim döneminde sözünü verdiğimiz bölgesel semt sahaları ile ilgili Konuklu ve Çamlıdere'nin ardından Uluhan Mahallemizin de halı saha ihalesini gerçekleştirdik. Sözleşmesini imzaladık. Birkaç güne kalmaz müteahhit arkadaşlarımız gelip burada güzel ve modern bir halı saha inşa edecek. Ben şimdiden bütün Uluhan sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.