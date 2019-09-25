Haliliye'de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlçede haşere ile mücadele için konunun uzmanları tarafından verilen eğitimlerin ardından oluşturulan ekipler, sinek ve haşere çalışmalarında apartman bahçeleri ile girişlerine yaptıkları ilaçlamaların yanında, bilgilendirme amaçlı apartman girişlerine etiket yapıştırma uygulamasını da sürdürüyor. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri İpekyol Mahallesi'nde ilaçlama ve apartman girişlerine etiket yapıştırma işlemlerini gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından dönüşümlü olarak süreklilik kazandırılan ilaçlama çalışmaları ile ilgili konuşan İpekyol Mahalle Muhtarı Zeynel Tavaş, “İlaçlama konusunda bu yıl aradığımız zaman gece olsun, gündüz olsun ekipler geliyordu. Rögar ilaçlaması olsun, bina bahçeleri ve parklar olsun her zaman sınırsız olarak ilaçlama yaptılar. Bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekiplerine teşekkür ederiz” dedi.

Öte yandan temizlik işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmaların yapıldığı belirtildi.