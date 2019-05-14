Haliliye'de ilaçlama filosu genişletildi

Haliliye İlçesinde haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiren Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı İlaçlama Birimi çalışanları, Canpolat ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Dişli'nin de yer aldığı görüşmede, Canpolat işçiler yaptığı görüşmede, hem kırsala hem de merkezdeki ilaçlama çalışmalarının daha seri ve daha çabuk yapılabilmesi adına 28 araçlık bir filo oluşturduklarını belirtti.

Vatandaşların huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını ifade eden Canpolat, Canpolat, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekibimiz ile birlikteyiz. Haliliye Belediyemizin diğer personelleri gibi gece, gündüz durmadan mücadele ediyorlar. Amaçları, hedefleri, ilk günden itibaren, bizim de göreve geldiğimiz günden itibaren gündüzleri larva ve haşere ile mücadele akşamları ise pülverizatör ve ULV cihazları ile sahada, sinekle mücadele çalışmaları yapmakta. Bu hususta, ilaçlama ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor ve hatta son günlerde yaptığımız görüşmeler ve gelen talepler doğrultusunda sayımızı arttırdık. Hem kırsala hem de merkezdeki ilaçlama çalışmalarının daha seri ve daha çabuk yapılabilmesi adına yaklaşık 28 araçlık bir filo oluşturduk. Bunlar sayıları artaraktan sahada olacaklar. İnşallah, Haliliye Belediyesi olarak sahada topyekûn, vatandaşlarımızın mutluluğu için huzuru için mücadelemiz devam ettiği gibi ilaçlama olarak da her zaman olduğu gibi en iyisi Haliliye İlçesi, Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzuruna çıkacağız. İlgili şeflerimiz, koordinatörlerimiz sahayı gezmekte. İlgili yerlere anında müdahale ediliyor. Bir program cetveli çerçevesinde de, tüm mahallelerimizin ilaçlamaları yapılacaktır” diye konuştu.

Öte yandan İlaçlama Birimi ekipler, 1 ATV motor, 2 holder, 4 mistblower, 5 elektrikli motosiklet, 16 ULV cihazı ve 40 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.