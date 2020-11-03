Haliliye'de imar revizyonu

Haliliye Belediye, imar planı uygulaması ile ilçedeki köklü dönüşümün startını verdi. Uygulanacak mahallelerde büyük dönüşüm hedeflenirken ilk etapta Süleymaniye, Devteyşti, Yavuz Selim ve Ahmet Yesevi Mahallerinde başlayacak olan revize imar planı uygulaması için belediye tarafından geniş katılımlı lansman toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye'de köklü dönüşümün başladığını belirterek, “Bugün burada niçin toplandık, belki sık sık 2008 yılında yürürlüğe girmiş bir imar planı ile ilgili sahadan bölge gezerken, alt yapısına baktığımızda kayalık bir zemine oturmuş bir mahallenin neden yüksek katlı daha modern daha geniş, daha ferah bir imara kavuşmuyor. Neden bu şekilde bir adım atılmıyor diye 2008'den bu yana konuşuyorduk. Haliliye'nin menfaatleri, Haliliye halkının refahı, huzuru için de bu imar değişikliğine gidiyoruz. En azından şuan için hali hazırda orada yapılaşmamış yerleri nasıl kurtaralım ki diğerlerine örnek olsun. Birinci etap diye başladık ama diğer mahallelerimizi de ilgilendiriyor. Şuanda boş arazi sahipleri yan yana gelip en düşüğü bin metre kare olacak şekilde bir araya gelirlerse belediye olarak Ocak ayının başlarına doğru ruhsat verebileceğiz. Bu uygulamamız meclislerimizden geçtikten sonra tabi. Sonra diğerlerine emsal olması açısından mevcut yapılaşmış yerler dahil eğer gelip müracaat ederlerse onunda önünü açmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.