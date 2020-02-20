Haliliye'de işletmeler denetlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Halk sağlının öncelikli olarak hedefleyen ekipler bu kapsamda son olarak Ertuğrul Gazi ve Selahaddin Eyyübi mahallelerinde bulunan kasap ve marketlerde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Etlerin tek tek kontrol edildiği denetimlerde ekipler, işletme sahiplerini de sağlık ve hijyen kurallarına uyma konusunda uyardı.

Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, denetimlerde halk sağlığına zarar verebilecek tüm gıda maddelerin denetimlerinin yapıldığı belirtilerek, ekiplerin bu kapsamda denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.