İhlas Haber Ajansı

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Haliliye'de istihdama katkı sağlayacak proje

Haliliye Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliği arasında yapılan istihdam atağı programı kapsamında protokolü yapılan 2 adet fabrikanın ihalesi gerçekleştirildi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye'de ilklere imza atmaya devam ediyor. Canpolat'ın önem verdiği projeler arasında yer alan Fabrika yapım ihalesi gerçekleştirildi. Şanlıurfa istihdamına katkı sunması hedeflenen 2 adet fabrikanın yapım işi ihalesi Haliliye Belediyesi Toplantı Salonunda, E- İhale şeklinde gerçekleştirildi.


Söz konusu ihale, Haliliye Belediyesi tarafından canlı yayında düzenlendi.

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