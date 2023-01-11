Haliliye'de kadınlar okuma yazma öğreniyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını sürdürüyor.

Başkan Canpolat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki Kadın Destek Merkezleri ve Milletevleri ile kadınlara yeni yaşam alanları sunuyor. Bu alanlarda açılan dikiş nakış, el sanatları, kuaför, bilgisayar, Kuran-ı Kerim kurslarıyla kadınlar, uzman eğitmenler tarafından ders alıyor. Burada hoş vakit geçirme şansı yakalayan kursiyerler, kendilerine sunulan bu imkanlarla da meslek öğrenip, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınların hem vakit geçirip hem de eğitim aldığı merkezlerden biri olan Süleymaniye Millet Evinde ise kırmızı kurdele projesiyle kadınlar aynı zamanda okuma yazma öğreniyor. Yetişkin kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu ile Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki hocalar, kadınlara eğitim veriyor. Kurs sürecini başarıyla tamamlayan ve okuma yazma öğrenen kadınlara ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Haliliye Belediyesi tarafından “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum” sloganıyla hizmet veren ve birçok kurs imkanının sağlandığı Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Sırrın Milletevi ve Ertuğrulgazi Kadın Destek Merkezindeki kurslara ise kayıtlar devam ediyor.