Haliliye'de kadınlara pozitif ayrımcılık

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Hanımlar Konağı, kadınların sosyal yaşam alan adresi oldu. İpekyol Mahallesinde içerisinde fitness aletleri, oturma ve çocuklar için kreş alanları bulunan Hanımlar Konağına kayıt yapan kadınları için de diyetisyen görev yapıyor. Diyetisyen aracılığıyla kadınlara, diyet listeleri, detoks programları ve ölçümler yapılıyor.

Hanımlar Konağına kayıt yapan kadınlara, fitness eğitmenleri tarafından sağlık yaşam ve kilo verme konusunda eğitimler veriliyor. Kadınlar, aldıkları eğitimle birlikte fitness aletleri aracılığıyla spor yaparken, çocukları ise kreşte vakit geçiriyor. Pandemi tedbirlerinin uygulandığı Hanımlar Konağına kayıt yapan kadınların, HES kodları da her gün sorgulanıyor.

Hanımlar Konağına kayıt yapan kadınlar için diyet programları yapan Diyetisyen Ümran İnci, yaptığı açıklamada, “Hanımlar Konağına gelen kadınlarımızı detaylı tanıdıktan sonra onların istekleri doğrultusunda sağlıklı yaşamı, yaşam tarzı haline getirmeye çalışıyoruz. Kendilerinin belirlediği günlerde detaylı vücut analizleri yapıyoruz” dedi.

Fitness eğitmeni Hilal Baydoğa ise verdikleri eğitimlerle ilgili, “Hafta içi beş gün sabah dokuzdan akşam dört buçuğa kadar hanımlara pilates ve zumba eğitimi vermekteyim. Onlarla birlikte sağlıklı yaşamı devam ettirmek için elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyorum” diye konuştu.