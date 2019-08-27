Haliliye'de kadınların el emeği, göz nuru eserleri sergilendi

Haliliye Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kursiyerlerinin hazırladığı dönem sonu sergisi Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın katılımı ile gerçekleşti.

Haliliye Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kursiyerlerinin el emeği göz nuru ile hazırladıkları el işi ürünlerinden oluşan sergi Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi binasında Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un eşi Zekiye Kuş, Kadın ve Demokrasi Derneği Şanlıurfa Temsilcisi (KADEM) Dilşah Öztürkmen, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Haliliye Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen törenle açıldı.

Sergi açılışında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyemizin Kadın Destek Merkezlerimizde ilmek ilmek işledik başlığı altındaki sergi açılışına hoş geldiniz. Bizler her zaman olduğu gibi ilklerin ve yenilerin belediyesi olarak hep beraber Haliliye'nin bir taraftan parkı bir taraftan fen işleri yolu, bir taraftan temizliği ile birlikte uğraşı, imar yönünden ayağa kalkındırmaya çalışırken ve yine aynı zamanda sosyolojik olarak geleceğin Fatihlerini yetiştirecek olan annelerimizin sosyal ve kültürel açıdan da gelişmesi adına onlarla birlikte Haliliye Belediyesi olarak Kadın Destek Merkezlerimize ve aynı zamanda kültür merkezlerimizde kadınlarımızla hemhal olup onların gelişmesi için çalışıyoruz. Kurslarımızı hizmete açıyoruz” dedi.

Sergi açılışında konuşan AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ise “Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkürle başlamak istiyorum. Sahada temizlik ile ilgili ilaçlama ile ilgili yollarla ilgili, parklarla ilgili çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Belediyemiz beş kat daha fazla çalışarak hizmet sunuyor. Ve bunun yanında da sosyal belediyeciliğin gereği olan bu tür faaliyetlerden de geri kalmıyor. Bu kapsamda bu hizmetleri sağladığı için Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'ta teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Ertuğrul Gazi, Devteşti, Süleymaniye Kadın Destek Merkezleri ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür merkezinde kurs gören 630 kadın kursiyere Canpolat tarafından törenle sertifikaları verildi.