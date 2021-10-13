İhlas Haber Ajansı

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Haliliye'de kasaplara denetim

Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik sürdüğü denetimler kapsamında ilçe genelindeki kasaplarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.


Zabıta müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve gıda satışı yapan işyerlerinin hijyen standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı şekilde devam ettiriyor. Zabıta ekipleri, rutin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki kasaplarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Ekipler, iş yerlerindeki yürüttüğü denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunarak yasal işlem başlattı. İş yerlerine eksiklerin tamamlanması için süre verilirken, hijyen koşullarının sağlayan işletmecilere ise teşekkür edildi.

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