Haliliye'de kırsal değişiyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yol yapım ve bakım onarım çalışmalarını program dahilinde devam ettiriyor. Merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgenin ihtiyacına göre stabilize, kilitli beton parke ve asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan saha çalışmaları belediyenin beyaz masa hattına gelen talepler doğrultusunda yürütülüyor. Çlışmalar kapsamında fen işleri müdürlüğü ekipleri, Göktepe, Mehmetçik ve Üçkonak kırsal mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor. İkiağız kırsal mahallesinde kilitli beton parke çalışmalarını sürdüren ekipler, Aşağı Varlıca ve Yukarı Varlıca kırsal mahallelerinde ise stabilize yol yapım çalışmaları tamamladı.

Yürütülen çalışmalardan memnuniyetlerini ifade eden mahalle sakinleri, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.