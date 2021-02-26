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Haliliye'de kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü stabilize yol yapım çalışmalarını 5 mahallede devam ettirerek, yeni yolları bölge sakinlerinin hizmetine sunuyor.


Haliliye Belediyesi, “Yenilik ve değişimin kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü üst yapı çalışmalarını, merkez ve kırsal mahallelerde devam ettiriyor. Ekipler, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği stabilize yol yapım çalışmalarını; Gümüştaş, İncirli, Üçkonak, Tekerli ve Yarımsu''da, sürdürüyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda ekipler, yeni yolları bölge sakinlerinin hizmete sunarken, tespit edilen eksiklikleri de gideriyor.


Bölge sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı son derece memnun olduklarını dile getirerek, Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini ilettiler.

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