Haliliye'de kırsal mahallelerin yol yapım çalışmaları tamamlandı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek, yol yapım çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. 2014 yılından bugüne kırsal mahallelerin mahalle içi yollarını tamamladıklarını belirten Demirkol, “Göreve başladığımız 2014 yılından bu tarafa pazar günlerini kırsal mahallelerimizde halkımızla geçiriyoruz. Hamdolsun bu beş senemiz böyle geçti. Bugün de Anaz kırsal Mahallemizde halkımızla bir arada olduk. Kırsal mahallelerimizde, 2014 yılında başladığımızda mahalle içi yolları daha sonrasında halkımızın çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştık. Şuanda Fen İşleri Müdürlüğümüz Anaz, Köse ve Oğulbey kırsal mahallelerimizde çalışmalarını devam ettiriyor. 2014 yılında göreve başladığımızda kırsal mahallelerimizin mahalle içi yollarını tamamladık. Şimdi de, ikinci kez yollarımızda ıslah çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Anaz kırsal Mahalle Muhtarı Abdulaziz Uğur ise, mahallelerine her türlü hizmeti getirdiklerini ifade ederek, Demirkol'a emekleri için teşekkür etti.